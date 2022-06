Covid: posso sair do isolamento se após 10 dias ainda testei positivo? Comunidade científica ainda não chegou a um consenso sobre pessoas que, mesmo sem sintomas, seguem com exame positivo para o coronavírus

Um novo estudo feito pela Universidade da Califórnia São Francisco, nos Estados Unidos, publicado em formato pré-print, mostra que cerca de 20% das pessoas com Covid-19 na onda da Ômicron testaram positivo para o coronavírus 11 dias depois do início dos sintomas. O levantamento analisou dados de 63 mil pessoas e ainda não foi revisado pela comunidade científica.

A recomendação do governo brasileiro é que a pessoa assintomática deixe o isolamento cinco dias depois do contato com o infectado. Se apresentar sintomas, deve ficar em casa sete dias depois do exame positivo, desde que os sinais desapareçam. Caso não sumam, a indicação é permanecer isolado até o décimo dia.

Mas o que fazer se o teste continuar positivo no dia 10, mesmo que a pessoa esteja sem sintomas?

Ainda não há consenso na comunidade científica sobre o que fazer nessa situação. Enquanto alguns especialistas acreditam que o ideal é que o paciente continue isolado até testar negativo, outros defendem que não é necessário manter essas pessoas em casa indeterminadamente, pois não se sabe se elas são capazes de transmitir o vírus.

“Algumas pessoas podem não estar infecciosas no final da doença, mesmo apresentando teste de antígeno positivo (teste rápido), enquanto outros podem estar transmitindo o vírus mesmo com teste negativo”, explicou o imunologista Yonatan Grad, da Universidade de Harvard, em entrevista ao jornal The New York Times.

