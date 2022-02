Covid: risco de internação é 50 vezes menor para idosos vacinados Relatório do CDC, agência de saúde dos EUA, analisou hospitalizações por Covid-19 de acordo com adesão aos imunizantes

Idosos com mais de 65 anos não vacinados possuem 50 vezes mais chances de serem hospitalizados por conta da Covid-19 quando comparados com o mesmo grupo etário que possui esquema vacinal completo acrescido de dose de reforço. A informação foi divulgada pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos.

Em comunicado, na última quinta-feira (3/2), o órgão emitiu informações sobre os números da pandemia de Covid-19 até dezembro do ano passado no país. Segundo o levantamento da agência de saúde dos EUA, o número de hospitalizações associado ao coronavírus para adultos não vacinados, com idades entre 50 e 64 anos, foi 45 vezes maior que o registrados entre os completamente imunizados.

Durante a semana de 25 de dezembro, os dados apontaram a taxa de 245,6 pessoas não-vacinadas hospitalizadas a cada 100 mil habitantes. A taxa era de 4,9 para quem tomou a terceira dose e de 27,4 para imunizados que ainda não tinham tomado o reforço.

Vale ressaltar que o uso de três doses tem o principal objetivo de diminuir a quantidade de casos graves e o número de hospitalizações por Covid-19Vinícius Schmidt/Metrópoles

Diante do cenário de pandemia e a ampliação da dose de reforço, algumas pessoas ainda se perguntam qual é a importância da 3ª dose da vacina contra a Covid-19Istock

A dose de reforço deve ser administrada com um intervalo mínimo de 4 meses após o indivíduo completar o esquema vacinal inicial. Ela serve para aumentar a quantidade de células de memória e permitir que os anticorpos que elas produzem sejam mais fortes ainda do que eram anteriormenteRafaela Felicciano/Metrópoles

Especialistas destacam que uma das principais medidas que a dose de reforço traz é na ampliação da resposta imune. A terceira dose proporciona o aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo, o que reduz a chance da pessoa imunizada ficar doenteTomaz Silva/Agência Brasil

Ao público idoso e aos imunossuprimidos, a dose de reforço amplia a efetividade da imunização, uma vez que eles não desenvolvem resposta imunológica adequadaHugo Barreto/Metrópoles

Outra medida importante é a redução da chance de infecção em caso de novas variantes. O anticorpo promovido pela vacina é direcionado para a cepa que deu origem à fórmula e, nesse processo, as pessoas também produzem anticorpos que possuem diversidade. Quanto maior o alcance das proteínas que defendem o organismo, maior é a probabilidade que alguns se liguem à variante novaWestend61/GettyImages

O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Renato Kfouri afirma que o esquema de mistura de vacinas de laboratórios diferentes é uma Rafaela Felicciano/Metrópoles

Um estudo conduzido no Reino Unido pela University Hospital Southampton NHS Foundation Trust mostrou que pessoas que receberam duas doses da AstraZeneca tiveram um aumento de 30 vezes nos níveis de anticorpos após reforço da vacina da Moderna, e aumento de 25 vezes com o reforço da PfizerArthur Menescal/Especial Metrópoles

As reações à dose de reforço são semelhantes às duas doses anteriores, sendo esperado que ocorram sintomas leves a moderados como cansaço excessivo e dor no local da injeção. Porém, há também relatos de sintomas que incluem vermelhidão ou inchaço ao redor da injeção, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, febre ou náuseaRafaela Felicciano/Metrópoles

As informações do CDC foram obtidas através do Covid-Net, sistema de vigilância que recolhe dados sobre hospitalizações associadas ao coronavírus confirmadas em laboratório. A rede conta com dados de 250 hospitais de cuidados intensivos de 14 estados americanos.

Queda nos casos de Covid-19 nos Estados Unidos

Segundo o CDC, os casos de Covid-19 e as hospitalizações estão diminuindo nos Estados Unidos. Em 2 de fevereiro de 2022, os casos caíram 53,1% em relação ao pico de 15 de janeiro. No entanto, o centro considera que a transmissão comunitária ainda é alta em todo o país, sendo que a circulação da variante Ômicron era superior a 99% até o fim de janeiro.

