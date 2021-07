Criado em Rondônia o dia Estadual do Ciclista como forma de incentivar a prática da modalidade

O dia 10 de outubro foi definido como o dia estadual do ciclista em Rondônia. É oficial com aprovação na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado em 24 de junho. A indicação do projeto de Lei 435/2020 é de autoria do deputado Anderson Pereira, do PROS.

– Queremos incentivar o uso de bicicletas pela população, como esporte e como lazer, assim como para que possa ser usada como meio de transporte. No entanto, são necessárias diversas ações para tornar a prática mais segura, como a criação de mais ciclovias, sinalização e iluminação. Sem contar o benefício para a saúde da população – argumentou o deputado.

Para o presidente da Federação Rondoniense de Ciclismo, Josué Capistrano todo incentivo a prática esportiva é de fundamental importância.

– Precisamos de mais apoio e incentivo para as nossas competições e atividades do ciclismo. A parte de infraestrutura também é muito importante, como ciclovia e locais mais seguros para que a prática do ciclismo seja desenvolvida – reforça Capistrano.

