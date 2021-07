Criança de 3 anos morre após anestesia durante ida ao dentista

Nancy Valenzuela, do Kansas, está de luto pela morte do seu filho após um trágico incidente no dentista.

Abiel Valenzuela Zapata foi levado para a Tiny Teeth Pediatrics Dentals Dentistry, em Wichita, a 6 de julho, para arrancar um dente devido a uma infecção gengival, informou o KWCH.

A criança de três anos recebeu uma anestesia para o que seria um “procedimento simples” e morreu pouco tempo depois.

“Não esperávamos sair de lá sem o nosso filho”, disse Nancy.

De acordo com um relatório de incidente do Departamento de Polícia de Wichita, a enfermeira anestesista (CRNA) disse que Abiel esteve bem durante cerca de 30 minutos sob sedação. No entanto, cerca de 20 minutos depois a bochecha da criança inchou e o seu pulso abrandou, momento em que lhe foi dado medicação para aumentar o seu ritmo cardíaco.

A criança foi hospitalizada e acabou morrendo.

A clinica em causa diz nunca ter presenciado uma situação semelhante e diz que está investigando o sucedido.

A mãe do menino garante que este já tinha sido anestesiado anteriormente e que nunca tinha feito uma reação alérgica.