Criança de quatro anos é raptada e morta por jovem de 18 anos

Darriynn Brown, de 18 anos, é acusado de ter raptado e matado uma criança de 4 anos, nos EUA, no último sábado.

Cash Gernon é a vítima. O menino teria sido raptado do seu berço, enquanto dormia, e o corpo foi encontrado horas depois na rua.

Darriynn foi detido depois de imagens de videovigilância registradas no interior do quarto terem mostrado o momento em que o jovem aparece e acaba levando a criança. Ele volta mais tarde onde ainda estaria uma segunda criança – irmão gêmeo de Cash. Acredita-se que o seu objetivo seria raptá-lo também, mas o suspeito acaba saindo sozinho do quarto, de acordo com a Fox News.

As duas crianças viviam com Monica Sherrod, a ex-namorada do pai das crianças, que fugiu de casa por problemas com a justiça. A mulher acolheu os dois meninos como se fossem seus filhos, sendo que dormiam no quarto que ela montou para eles junto à garagem.

A mulher teria outros filhos, e Darriynn Brown era amigo de um deles. Monica conta que o jovem tinha estado um dia antes na sua casa e havia brincado com a vítima.

Ele teria se aproveitado do fato da porta da garagem estar estragada para entrar na residência e raptar o menino, sendo que ninguém se deu conta do sucedido.

O corpo de Cash foi encontrado de manhã por uma mulher que estava correndo e que alertou as autoridades. O menino morreu vítima de múltiplas facadas.

As motivações do crime ainda não são conhecidas.

