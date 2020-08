Criança e dois adultos morrem após colisão frontal de carro e carreta

No último sábado (29), um acidente frontal, envolvendo um veículo Gol e uma carreta tirou a vida de 3 pessoas, entre elas, uma criança de apenas 7 anos. O acidente aconteceu na Linha 82, próximo ao Distrito de Nova Colina.

O motorista da carreta, “A. N. L.”, 43 anos, disse que trafegava pela Linha 82, sentido a Ji-Paraná, quando foi surpreendido com o veículo Gol, que viajava no sentido contrário. “Eu estava dirigindo normalmente, quando, de repente o carro entrou na minha frente. Não deu nem tempo para frear o caminhão”, afirmou .

A batida foi tão forte que chegou a partir o carro no meio. O motorista do veículo Gol, Moacir Sérgio da Silva, morreu no local e os passageiros Fábio Rogério da Silva, 37 anos e Marcos Willian Menezes Queiros, de apenas 7 anos , foram socorridas, ainda com vida, ao HM, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao dar entrada no Pronto Socorro.

Após o acidente, Fábio ainda chegou a ajudar no socorro e retirou a criança de dentro do carro. Ele chegou a falar para os policiais que passaram o dia ingerindo bebida alcoólica em uma pescaria e não viu como o acidente aconteceu. Fábio também foi socorrido, mas acabou morrendo no HM.

Dentro do veículo Gol, os PMs encontraram várias latas vazias de cerveja e apetrechos de pescaria. O motorista da carreta permaneceu no local o tempo todo e prestou todo o apoio necessário.

O quarto ocupante do carro, Ivanilton Menezes de Lima, que é tio da criança, sofreu fraturas pelo corpo e está internado no HM, sem risco de morte.

Comando 190