Crianças na Indonésia estão morrendo de Covid em um ritmo alarmante

Centenas de crianças morreram na Indonésia com o coronavírus nas últimas semanas, muitas delas com menos de 5 anos, um padrão que parece ir contra a tendência mundial de crianças que enfrentam riscos mínimos, dizem os principais pediatras do país.

A sociedade pediátrica do país atribuiu mais de 100 mortes de crianças à Covid-19 a cada semana desde o início de Julho, já que a Indonésia enfrenta seu maior aumento de casos de coronavírus. Seu governo tem enfrentado crescentes críticas de que não está preparado e é lento para agir.

“Nossos números são os mais altos do mundo”, disse o chefe da Sociedade Pediátrica da Indonésia, Dr. Aman Bhakti Pulungan, sobre a taxa de mortalidade. “Por que não estamos dando o melhor para nossos filhos?”

O salto nas mortes de crianças coincide com o aumento da variante Delta , que se espalhou pelo sudeste da Ásia, onde as taxas de vacinação são baixas, causando surtos recordes não apenas na Indonésia, mas também na Tailândia, Malásia, Mianmar e Vietnã.

A Indonésia, a quarta nação mais populosa do mundo, ultrapassou neste mês a Índia e o Brasil em número de casos diários, tornando – se o novo epicentro da pandemia . O governo relatou quase 50.000 novas infecções e 1.566 mortes entre toda a população na sexta-feira.

Neste domingo (25), o presidente da Indonésia, Joko Widodo, estendeu algumas restrições sobre reuniões e comércio até 2 de agosto, mas relaxou outras, como permitir que os mercados tradicionais voltem a operar normalmente com protocolos de saúde rígidos.

Com base em relatórios de pediatras, as crianças agora representam 12,5% dos casos confirmados do país, um aumento em relação aos meses anteriores, disse o Dr. Aman, diretor executivo da associação pediátrica. Mais de 150 crianças morreram de Covid-19 apenas durante a semana de 12 de julho, disse ele, com metade das mortes recentes envolvendo menores de 5 anos.

A baixa taxa de vacinação do país é um fator. Apenas 16% dos indonésios receberam uma dose e apenas 6% foram totalmente vacinados, de acordo com o projeto Our World in Data da Universidade de Oxford. Como outros países, a Indonésia não vacina crianças menores de 12 anos e só recentemente começou a vacinar aquelas entre 12 e 18 anos.

