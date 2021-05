Criminoso é morto em confronto com a PM; bando usava até metralhadora

O foragido de alta periculosidade, com vários mandados de prisão em aberto Alonso da C., 23 anos, foi morto na tarde de sexta-feira (21), após trocar tiros com a Polícia Militar, na Estrada Oitava Linha, distrito de Nova Mutum, em Porto Velho. Os comparsas dele conseguiram fugir.

A equipe de inteligência do 9º Batalhão de Polícia Militar recebeu informação sobre um possível roubo que aconteceria em uma propriedade rural naquela região.

Com as informações, os policiais se deslocaram para a linha para apurar a denúncia. Durante as diligências a equipe se deparou com quatro criminosos portando armas de fogo em duas motocicletas, sendo que um dos veículos vinha mais a frente que o outro.

Ao avistarem a viatura policial, os criminosos começaram a efetuar vários disparos contra a nossa equipe, que precisou revidar. No momento da troca de tiros, um dos marginais pulou da motocicleta, e continuou atirando e correndo para a mata, onde conseguiu fugir.

O criminoso Alonso, que estava pilotando uma moto, e efetuou vários disparos contra os policiais, acabou colidindo contra a viatura, ferido. Ele estava armado com uma pistola.

Na troca de tiros, Alonso foi baleado e socorrido pelos policiais até o pronto socorro da região, mas acabou morrendo minutos depois.

As equipes voltaram ao local de confronto, e localizaram uma metralhadora caída no chão e munições. A arma que o criminoso Alonso estava usando, foi apreendida.

