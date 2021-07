Criminosos invadem residência e fogem roubando pick-up com vários objetos

A madrugada deste domingo (04) foi de terror para um casal que reside no Bairro Nova Floresta, zona sul da capital rondoniense. Quatro criminosos invadiram a residência e roubaram vários produtos da casa, além de uma pick-up Fiat Strada, de cor branca.

De acordo com o apurado pela reportagem, a vítima acordou e se deparou com quatro homens no imóvel. Dois dos criminosos estavam armados e após anunciar o assalto, os indivíduos separaram objetos de valor, incluindo televisores, vídeo games, notebooks, R$1.800,00 em dinheiro, além de celulares e roupas. Em seguida o bando empreendeu fuga levando os objetos no carro da família.

Várias guarnições da Polícia Militar realizaram buscas pela região, mas nenhum dos criminosos foi preso.

Via JH Notícias