Criminosos trocam tiros com a Polícia Militar na estrada do areia branca

Dois criminosos fugiram para a mata após trocarem tiros com uma equipe da Polícia Militar no final da noite de quarta-feira (31) na Rua Amsterdã com Mangueiras, bairro Monte Sinai, na zona Sul de Porto Velho (RO).

De acordo com informações da ocorrência, os policiais em patrulhamento viram os criminosos em um carro Pálio de cor preta e deram ordem de parada. No entanto, os bandidos não obedeceram e fugiram trocando tiros com os policiais. Na Estrada da Areia Branca, a dupla abandonou o carro e fugiu a pé para dentro de um matagal.

O carro não constava restrição de roubo, mas foi apreendido. No veículo foram encontradas duas mochilas com roupas, água congelada e comida dentro de uma vasilha.

Segundo os policiais, um dos que escaparam estaria foragido da Justiça e usando documento falso. O RG inclusive foi localizado e também apreendido dentro do carro.

Fonte: rondoniaovivo