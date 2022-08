Crise econômica, moral e política afundam o Brasil e Itaú, com calotes, registra lucro de R$ 7,436 bilhões no segundo trimestre

Crise econômica, moral e política afundam o Brasil e Itaú, com calotes, registra lucro de R$ 7,436 bilhões no segundo trimestre

Enquanto o país afunda em uma das maiores crises econômicas de sua história, desemprego na casa dos dois dígitos e inflação galopante, um Congresso omisso que permite manobras fiscais que vão explodir a dívida pública a partir de 2023, o Banco Itaú anunciou nesta quarta-feira, 10/08, ter tido um lucro de R$ 7,436 bilhões no segundo trimestre deste ano, representando uma alta de 10,2% do resultado em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Mas essa conta só é possível graças aos calotes que o banco aplica sistematicamente em entes públicos (União, Estados e municípios) além de pessoas físicas e jurídicas. E a lista é imensa, gigantesca, e o banco se protege usando o Poder Judiciário e algumas figuras importantes na mais alta Corte de Justiça do País.

O Brasil está uma verdadeira baderna. É orçamento secreto, desrespeito sistemático às leis, ataques à democracia e ao sistema político e principalmente ao Supremo Tribunal Federal. O país nunca esteve tão desmoralizado perante a comunidade internacional quanto atualmente. E pelo jeito, no caos se ganha muito dinheiro, ainda mais dando calote em credores legítimos.

Apenas a um acionista, o banco deve mais de R$ 2,09 bilhões referentes a lotes de ações que foram vendidas e nunca entregues. O processo movido pelo acionista após percorrer todas as instâncias e passar por três perícias contábeis, transitou em julgado e a juíza responsável, Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio de R$ 2,09 bi nas contas do banco em setembro de 2020.

Dias depois, ela recebeu um telefonema da presidência do Conselho Nacional de Justiça, ocupada por Luiz Fux, informando-a que,o ministro, atuando como corregedor do CNJ, havia cassado sua ordem de bloqueio (o que é ilegal) e que ela estava proibida de atuar no processo pois o Itaú havia alegado ‘parcialidade’ em sua decisão. O advogado do banco? Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro Luís Roberto Barroso.

O caso adormece nas gavetas do CNJ desde outubro de 2020, o banco, claro, não pagou o que deve, e Fux se recusa a pautar o prosseguimento do julgamento da ridícula reclamação, que começou em outubro.

O banco também acumula dívidas junto à prefeitura de São Paulo após ter sido multado em mais de R$ 4 bilhões por suposta fraude fiscal, isso sem falar em processos movidos por empresas e pessoas físicas. A ordem do banco é recorrer até que se esgotem as instâncias, e quando não der, eles dão um jeitinho, como o que vem ocorrendo no caso do acionista.

O banco praticamente patrocinou a criação de uma instância recursal paralela, em um órgão cujas competências são muito bem delimitadas pela Constituição e confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/crise-economica-moral-e-politica-afundam-o-brasil-e-itau-com-calotes-registra-lucro-de-r-7436-bilhoes-no-segundo-trimestre/

Autor: Alan Alex, Painel Político