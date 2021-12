Cronograma de vacinação contra a covid-19 e gripe segue até esta quinta-feira (30) em Porto Velho

A vacinação contra a covid-19 e a gripe seguem ofertadas em 18 unidades de saúde e no Porto Velho Shopping até à tarde desta quinta-feira (30), com exceção das unidades de saúde da Vila Princesa e do bairro Triângulo, que irão ofertar as doses dos imunizantes somente no período da manhã. As ações serão retomadas a partir da próxima terça-feira (4), também no período da tarde.

Conforme o cronograma anunciado, os pontos de vacinação estarão fechados na véspera do feriado de Ano Novo (31), bem como na própria data do feriado (1º). Além disso, por conta da antecipação do feriado de 4 de janeiro, em que se comemora a Criação e Instalação de Rondônia, os pontos não estarão abertos na próxima segunda-feira (3).

Os atendimentos para a vacinação serão retomando na terça-feira (4) na parte da tarde. Por essa razão, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta a população a estar atenta ao cronograma de atendimento dos pontos de vacinação no período de 4 a 7 de janeiro de 2022. Os atendimentos são válidos tanto para a aplicação da primeira, segunda e terceira dose contra a covid-19, quanto para a vacinação contra a gripe.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

A Semusa salienta que para a aplicação da vacina contra a covid-19 se faz necessária a apresentação do comprovante de vacinação (para casos de segunda e terceira dose) e documento com foto. Para quem ainda for receber a primeira dose, é preciso apresentar o cartão do SUS e documento com foto. Já os que forem se vacinar contra a gripe, é necessário apresentar o cartão de vacina, cartão do SUS e documento com foto.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO (4 a 7 de janeiro)

Porto Velho Shopping

Endereço: avenida Prefeito Chiquilito Erse com avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto

Horário: 14h às 19h

U.S.F Agenor de Carvalho

Local: rua Victor Ferreira Manahiba, 1209 Bairro Agenor de Carvalho

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Maurício Bustani

Local: avenida Jorge Teixeira, s/n, Bairro Liberdade

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Mariana

Local: rua Rosalina Gomes, 9870 Bairro Mariana

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Pedacinho de Chão

Local: avenida Tiradentes, 3420 Bairro Embratel

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Aponiã

Local: rua Andréia, 5383 Bairro Aponiã

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Caladinho

Local: rua Tancredo Neves, 4752 Bairro Caladinho

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde José Adelino

Local: rua Orion, 56 Bairro Ulisses Guimarães

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Ronaldo Aragão

Local: Estrada do Belmonte, 2044 Bairro Nacional

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Local: rua Campos Sales, 858 Bairro Areal

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Local: rua Magno Arsolino, 1456 Bairro Cidade do Lobo

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Areal da Floresta

Local: rua Sepetiba, s/n, Bairro Floresta

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Castanheiras

Local: rua Pau Ferro, 878, Bairro Castanheira

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Ernandes Índio

Local: avenida Mamoré, Bairro Esperança da Comunidade

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Nova Floresta

Local: rua João Paulo I, s/n, Bairro Novo Horizonte

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde São Sebastião

Local: rua Castro Alves, 5899, Bairro São Sebastião

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Socialista

Local: rua Mané Garrincha, s/n, Bairro Socialista

Horário: 13h às 17h

Unidade de Saúde Santo Antônio

Local: Estrada de Santo Antônio, Bairro Triângulo

Horário: 8h às 12h

Unidade de Saúde Vila Princesa

Local: BR-364, sentido Acre

Horário: 8h às 12h

