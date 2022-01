Cursos profissionalizantes gratuitos com aulas presenciais iniciam inscrições nesta segunda-feira (10) Automaquiagem é um dos cursos com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (14).

O Governo de Rondônia disponibiliza a partir de hoje (10) as inscrições para cursos profissionalizantes em aulas presenciais. As formações, que acontecem por intermédio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), serão nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena a partir da próxima segunda-feira (17).

Para se inscrever nos cursos do Idep é obrigatório usar email do gmail, preencher o formulário de inscrição no site e enviar arquivo único com a documentação solicitada. Os cursos são 100% gratuitos e os alunos recebem todo o material didático, equipamentos de proteção individual, apostilas e insumos para as aulas práticas.

CURSO TÉCNICO

Na Capital, estão abertas as inscrições para o curso técnico de Estética, com carga horária de 1200 horas. As aulas serão ministradas no período da manhã, das 7h30 às 11h30, na Escola Estadual Prof. Orlando Freire, localizada na Avenida Rio de Janeiro, nº 4864, bairro Agenor de Carvalho.

Estão disponíveis 26 vagas, além de cadastro reserva. Para o curso, é necessário ter escolaridade mínima a partir do 1º ano do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio.

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Em Ariquemes, a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas está com vagas para os cursos de qualificação profissional em Ajustador Mecânico, Manutenção de Máquinas Agrícolas e Mecânico de Motores à Diesel. A escola está localizada no estacionamento ao lado da Prefeitura de Ariquemes – avenida Tancredo Neves, nº 2166, Setor Institucional – Ariquemes/RO.

Com carga horária de 160 horas cada, o eixo tecnológico dos cursos é Controle e Processos Industriais. Dentre os pré-requisitos, é necessário idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima de Ensino Fundamental. O critério de seleção é a ordem de inscrição, onde os primeiros candidatos que cumprirem todos os requisitos garantem as vagas.

FRIGORÍFICO E PISCICULTURA

Em Pimenta Bueno, a Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura está com vagas abertas para os períodos da tarde e noite no curso de formação inicial em Charcutaria – Embutidos e Defumados, que possui carga horária de 40 horas.

A escola está localizada no estacionamento ao lado do Centro Cultural Antônio Augusto Neves, próximo à Prefeitura de Pimenta Bueno, na avenida Presidente Dutra, n° 1007, bairro Alvorada. Para participar do curso, é preciso ter idade mínima de 16 anos e escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto.

IMAGEM PESSOAL

E em Vilhena, a Escola Móvel de Imagem Pessoal abriu inscrições para os cursos de formação inicial em Automaquiagem, com carga horária de 30 horas, no período da tarde; e de Penteados, com 60 horas, no período da noite.

Para os cursos, a idade mínima também é de 16 anos e a escolaridade mínima de Ensino Fundamental Incompleto. A escola está localizada no estacionamento ao lado da Prefeitura de Vilhena, Centro Administrativo Senador Doutor Teotônio Vilela, na Avenida Rony de Castro Pereira, 4177 – Jardim América.