Dados Brasil divulga 1ª pesquisa de intenção de votos para vereador na capital

Um dado revelador no levantamento é de que mais da metade do eleitorado não decidiu o voto

O Instituto Dados Brasil divulgou nesta quinta-feira, a primeira pesquisa espontânea para pré-candidatos a vereador em Porto Velho. A lista é composta por 55 nomes escolhidos espontaneamente pelos eleitores. A maioria, são de pré-candidatos ainda iniciantes, ou que ainda possuem pouco tempo de militância na política, ou estão se candidatando pela primeira vez.

A presença desses pré-candidatos demonstra a possibilidade de mudanças nos atuais quadros representativos da Câmara Municipal da capital, um fenômeno que vem acontecendo nas últimas duas eleições.

São novas lideranças despontando no cenário político, gerado, certamente pelo inconformismo com os atuais representantes ou uma nova estratégia dos partidos para renovar seus quadros em Porto Velho.

Na lista, pode-se citar alguns nomes que são totalmente desconhecidos da política e da grande mídia, como Rubens da Feira, Eudes do Elsinho, Cláudio do Ulisses, Iraldes do Açougue, Júnior da Versátil, Raimisson do Orgulho, Willian Pombo, dentre outros cidadãos, que na maioria, exercem atividades de ação comunitária em seus bairros e comunidades.

Na lista dos pré-candidatos mais votados na pesquisa estão os vereadores Ada Dantas, Edwilson Negreiros, Joelna Holder, Isaque Machado e Alex Palitot.

O fato marcante da pesquisa é que mais de 55% dos entrevistados ainda estão indecisos sobre em que nomes vão votar.

Dados da pesquisa:

Número de identificação: RO-08953/2020 Data de registro: 30/06/2020

Cargo(s): Prefeito, Vereador Data de divulgação: 06/07/2020

Empresa contratada/ Nome CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE Eleição: Eleições Municipais 2020

Fantasia: ARAUJO / BRASIL DADOS

Entrevistados: 605 Data de início da pesquisa: 30/06/2020

Data de término da pesquisa: 02/07/2020 Estatístico responsável: Tuannhy Rozeira Haverroth

Registro do estatístico no

CONRE: 10552 Valor: R$ 7.000,00

Contratante é a própria empresa? Sim (Nota fiscal não exigida)

Contratante(s): CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE ARAUJO

Pagante(s) do trabalho: CNPJ: 19812752000185 – IVANI MOTA DE ARAUJO

Por Rondoniaovivo