Daniel Pereira confirma presença em ato do Solidariedade que declarará apoio à chapa Lula/Alckmin

No dia três de maio próximo, em São Paulo, a direção nacional do Partido Solidariedade formalizará apoio oficial à chapa na disputa presidencial composta por Lula (PT) e Alkcmin ( PSB), eleições 2022. O presidente nacional do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, convidou Daniel Pereira para estar presente no evento.

Daniel estará acompanhado pelo vice-presidente do partido em Rondônia, Eurípedes Miranda Botelho.

Pereira foi militante do PT e PSB, partidos pelos quais exerceu os mandatos de vereador (1989/1992 – PT), deputados estadual ( 1995 a 2003 – PT, 2010/2011 – PSB), vice-governador – 2015 a 2018 e governador-2018 – PSB).

Miranda foi deputado estadual ( MDB) e federal ( PDT) e, junto com Acir Gurgacz, hoje senador, formaram, em 2002, a linha de frente de apoio à vitoriosa chapa LULA/ZÉ DE ALENCAR, quando Daniel Pereira ficou como suplente de deputado federal e Miranda foi o quarto colocado para o senado, mas Rondônia elegeu a ex-senadora Fátima Cleide 2002/2010 -PT) e dos deputados federais ( Anselmo de Jesus e Eduardo Valverde – 2003/2006 – PT), a maior vitória política da esquerda em Rondônia.

Daniel Pereira também tem boa proximidade com Geraldo Alkmin, desde quando ele era ainda governador do estado de São, inclusive recebendo das mãos do ex-governador paulista uma medalha por serviços prestados na área de segurança pública!

Em Rondônia o Solidariedade está construindo com os chamados partidos de esquerda uma frente de apoio a Lula/Alkcmin.

Daniel Pereira é pré-candidato a governador de Rondônia, dividindo a pretensão com Vinicius Miguel (PSB) e Anselmo de Jesus( PT).

Daniel Pereira afirmou recentemente que o consenso político entre os aliados os levará à vitória nos projetos locais e nacional.

assessoria