Daniel Pereira diz que se Cassol for candidato ao governo, impacta o processo eleitoral

Em entrevista hoje pela manhã no Podcast do Nahoraonline, o ex-governador Daniel Pereira, tratou de vários assuntos voltados para Rondônia, entre eles, o processo eleitoral, visando as eleições para governador, Senador, deputados federais e estaduais.

Segundo ele, os candidatos que se apresentam no momento, vivem um clima de incerteza, porque dependem da decisão do STF sobre as questões da pauta, na sessão de hoje, 3/2, no julgamento da ação (ADI 6630) contra dispositivo da Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010) que fixa o prazo de oito anos de inelegibilidade, após o cumprimento da pena, para quem for condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Esse julgamento pode definir o futuro político do ex-senador Ivo Cassol (PP-RO) que poderá ser candidato caso seja mantido o entendimento que está em vigor através de uma liminar do ministro Kassio Nunes Marques.

Para ele, Cassol é um candidato forte e ninguém pode ignorar isso. Caso perca o direito à candidatura, o ex-governador não acredita que o “italiano” deva apoiar o atual governador Marcos Rocha.

Veja o comentário de Daniel Pereira no Podcast:

Carlos Terceiro, nahoraonline