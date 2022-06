Daniel Pereira encerra ciclo e se despede do Sebrae em Rondônia Ex-deputado e ex-governador deve colocar seu nome à disposição no pleito eleitoral deste ano

Daniel Pereira está se ausentando do Sebrae em Rondônia. Na última reunião do Conselho Deliberativo Estadual da instituição (CDE), ele oficializou seu pedido de afastamento para provavelmente participar das eleições deste ano. Quem deve assumir interinamente a superintendência da entidade é Samuel Almeida, diretor técnico, acumulando as duas funções.

Iniciando sua história na política como vereador em Cerejeiras, o professor e advogado Daniel Pereira, que construiu sua reputação como político sério, firme e que sempre busca o diálogo, alçou grandes voos, chegando à Assembleia Legislativa por dois mandatos e chegando a vice-governador e governador do estado de Rondônia.

Daniel Pereira chegou ao Sebrae em janeiro de 2019, e desde então tem se dedicado às pautas nas quais a instituição atua, mas se notabilizou na busca pelo envolvimento de instituições parcerias para, junto ao Sebrae, promover o desenvolvimento de Rondônia.

Uma de suas maiores lutas está na disseminação da cultura empreendedora através da aplicação do programa de Educação Empreendedora, que tem uma metodologia específica que capacita professores que aplicam em sala de aula um conteúdo que pode despertar características que estão latentes nas pessoas. Proatividade, capacidade de planejamento, técnicas de vendas, entre outras, são compartilhadas com os alunos e, ao final do programa, uma feira de jovens empreendedores é realizada, em uma grande movimentação que é capaz de transformar uma sociedade.

“Lembro de quando eu e Samuel iniciamos essa caminhada pela Educação Empreendedora em Cujubim, logo que cheguei ao Sebrae. Nós transformamos aquela comunidade em um fim de semana, quando fizemos uma capacitação com o time de servidores municipais da educação. Naquele momento compreendi o quão grande é a instituição Sebrae e a importância da atuação do nosso time”, disse Daniel Pereira.

Na superintendência do Sebrae, Daniel sempre buscou promover debates, diálogos e iniciativas que impactam diretamente na sociedade. Trabalhar a educação muda o mundo, mas a intervenção focada no empreendedorismo também é uma ferramenta que pode ser considerada um dos maiores programas sociais que existem e, nesse quesito, o superintendente sempre buscou conectar necessidades, aproximando oportunidades e promovendo o entendimento entre partes que sequer se relacionavam.

“Estamos nos afastando para nos inserirmos no processo eleitoral, mas pontuo o prazer de poder contribuir com os diretores Berti, Clébio e Samuel e toda nossa fantástica equipe técnica. Temos grandes parcerias em andamento, e o Sebrae não para, certamente novos e grandes resultados estão por vir. Foram três anos e seis meses. Agradeço ao presidente Helio Dias e aos membros do CDE pelo convite para a vinda a esta maravilhosa entidade. Tive a grande oportunidade de aprender muito aqui no Sebrae. Tenho uma série de cursos na minha vida, mas posso dizer que fiz uma grande pós-graduação, que aplicarei para sempre”, Disse Daniel, emocionado.

