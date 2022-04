Daniel Pereira entra na disputa como pré-candidato a governador

Daniel Pereira é pré-candidato a governador de Rondônia nas eleições 2022 pelo Solidariedade. Foi eleito vice-governador do estado em 2014 e assumiu o governo por alguns meses em 2018 após a saída de Confúcio Moura. Também foi deputado estadual.

É professor reconhecido pela atividade sindical frente ao Sindsef (Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia) onde ficou por 6 anos e foi também fundador do Sintero, o Sindicato da Educação de Rondônia. Foi vereador por Cerejeiras, deputado estadual por duas vezes. Nas eleições estaduais de Rondônia em 2014 foi eleito, no segundo turno, vice-governador do estado na chapa de Confúcio Moura.

Daniel ficou como vice-governador até 5 de abril de 2018 e reúne credenciais suficientes para assumir o Estado de Rondônia, porque conhece de perto todos os problemas em diversos setores sociais com capacidade de gestão já comprovada.

