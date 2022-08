Daniel Pereira se destaca em primeiro debate de governadores

RONDÔNIA – Contando com a participação de cinco dos 7 postulantes ao cargo maior, Daniel Pereira, que já foi vice-governador e governador do estado, mostrou propostas exequíveis, respostas seguras e identificou que muitas das propostas dos candidatos já foram realizadas quando de seu período à frente do executivo estadual.

“O debate é sempre importante para o eleitor comparar as propostas, verificar quem está de fato preparado para assumir o desafio e responsabilidade de assumir a terceira maior economia da região Norte. Infelizmente há os que não gostam da disputa de ideias, empobrecendo a democracia e isso deve ser avaliado pelo eleitor”, disse Daniel.

Ex-vereador, ex-deputado estadual, vice-governador e governador de Rondônia, Daniel parecia muito à vontade ao responder e comentar as respostas de seus adversários. “Algumas das propostas aqui ventiladas já são efetivamente executadas desde 2017, 2018. Precisamos atuar no que realmente há uma ausência de políticas públicas que destravem o setor produtivo e a geração de emprego e renda, e Rondônia retome o caminho do desenvolvimento real”, concluiu Daniel.

O único candidato realmente das frentes democráticas apresentou credenciais bem adequadas para exercer o cargo de governador de Rondônia. Além de toda sua experiência eletiva, Daniel teve na luta sindical sua gênese política e que evidencia seu espírito público e em defesa das classes trabalhadoras.

Nos últimos anos, Daniel Pereira exerceu a função de diretor superintendente do Sebrae, uma entidade que tem sua atuação focada no apoio e fomento das Micro e Pequenas Empresas e no desenvolvimento local através da desburocratização, da orientação, capacitação, consultorias e tantas outras ferramentas de gestão junto ao empresariado, uma verdadeira pósgraduação em gestão.

“Agradecemos ao Grupo Meridional de Televisão pela iniciativa de apresentar à sociedade as propostas dos candidatos para que todos possam avaliar os planos de cada grupo partidário, bem como os que participaram deste debate, e em especial à nossa militância que tem sido guerreira pois entende que o governo do estado tem que estar em sintonia com o ente federal com Lula em Brasília e Daniel Pereira e Anselmo de Jesus aqui”, concluiu Daniel.