De 2.455 testes realizados em drive-thru, 901 apresentaram resultado positivo para covid-19

Realizado neste sábado 922) em Porto Velho pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), O drive-thru de testagem rápida para detecção da covid-19, realizou testes em 2.455 pessoas, com 901 destas apresentando resultado positivo para o Coronavírus, de acordo com dados disponibilizados pelo Governo neste domingo.

A logística de aplicação de testes foi montada no estacionamento do Palácio Rio Madeira, com a organização de tendas e o esquema de atendimento da seguinte maneira: aplicação de testes para detecção do vírus; notificação dos casos e resultados dos exames com oferta de consultas médica; e medicamentosa para os que testaram positivo. Os efetivos da Polícia Militar e Bombeiros Militar orientaram o percurso e deram apoio ao fluxo de atendimento.

O secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, esteve ao lado do governador Marcos Rocha verificando o andamento da testagem. “Tivemos 37% de positividade para a covid-19. Esse número nos preocupa. Mas, agora todos estão medicados, isolados e irão quebrar a cadeia de transmissão do vírus”, relata.

rondoniagora