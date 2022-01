De autoria do deputado Anderson, Dia dos Atiradores do Tiro de Guerra é incluído no Calendário Oficial do Estado de Rondônia

De autoria do deputado Anderson, Dia dos Atiradores do Tiro de Guerra é incluído no Calendário Oficial do Estado de Rondônia

O dia 5 de setembro foi incluído no Calendário Oficial do Estado como o Dia dos Atiradores do Tiro de Guerra por uma lei criada pelo deputado estadual Anderson Pereira (PROS), publicada no Diário Oficial do dia 12 de janeiro de 2022.

Os Tiros de Guerra (TG) são uma experiência bem sucedida entre o Exército Brasileiro e a Sociedade Brasileira, representados pelo poder público municipal e pelos milhares de cidadãos brasileiros que ingressam nas fileiras do Exército anualmente. Essa parceria perene e edificante, juridicamente celebrada por intermédio de convênios, está enraizada na história e na formação do povo brasileiro há mais de 110 anos e tem profundas ramificações na sociedade na qual está inserido.

“Esse é somente um pequeno reconhecimento pelos serviços prestados por esses homens em favor da sociedade. Nossos Tiros de Guerra são escolas de civismo, cidadania, patriotismo e responsáveis por formar pessoas de bons valores”, afirmou o parlamentar.

A data escolhida faz referência à criação da Confederação de Tiro Brasileira, em 5 de setembro de 1906, pelo então ministro da Guerra, Marechal Hermes da Fonseca. Os Tiros de Guerra permitem que milhares de jovens, principalmente os que residem em cidades do interior do estado, prestem o serviço militar.

“Esses jovens, ao serem matriculados com base na Lei do Serviço Militar, recebem a denominação de “atiradores”, designação emblemática e histórica, oriunda das primeiras sociedades de Tiro ao Alvo no Brasil, com finalidades militares e de formação da reserva para o Exército, embrionárias dos atuais Tiros de Guerra. Os atiradores têm uma importância relevante em nossa sociedade e merecem, além do nosso respeito e admiração, um dia para que sejam lembrados e homenageados”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz-ALE/RO