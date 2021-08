De moda à literatura, USP oferece quase 5 mil vagas em cursos on-line gratuitos São 66 cursos organizados pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; as inscrições começam no dia 27 julho e vão até 5 de agosto, variando de acordo com cada curso

Oportunidade de formação e aprendizado com especialistas da USP da área de humanidades de forma gratuita, on-line e aberta a qualquer pessoa com mais de 18 anos. É o que oferecem os cursos de inverno organizados pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, em São Paulo. Neste ano, serão 66 cursos, com 4.985 vagas.

As aulas serão ministradas pelos professores e alunos de pós-graduação da FFLCH (mestrado, doutorado e pós-doutorado). Os temas estão relacionados às linhas de pesquisas estudadas nos 23 programas de pós-graduação que a faculdade mantém. Um dos cursos é sobre o livro As mil e uma noites e suas adaptações; outro traz uma introdução à língua tupi.

Eles estão divididos em quatro áreas temáticas: Estudos filosóficos, históricos e geográficos, Estudos linguísticos e de tradução, Estudos literários e Estudos de antropologia, política e sociedade.

E assunto é o que não falta para escolher. Tem curso relacionado à crise política, direitos humanos, economia, LGBTQIA+, moda, movimentos sociais, música, racismo, sexualidade; e estudos sobre obras e autores da literaturas africanas, alemã, brasileira, francesa, indígenas, inglesa, infantil e juvenil, irlandesa, italiana, latino-americana, norueguesa, russa.

Como as vagas são limitadas, as inscrições serão realizadas por sorteio e não por ordem de inscrição.

Os 66 cursos foram divididos em cinco grupos e as datas da inscrição variam de acordo com o grupo no qual o curso está. Para participar do sorteio, é preciso entrar no site do Sistema Apolo e selecionar a unidade “Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (São Paulo)”. O curso aparecerá somente na data indicada para inscrição.

Recomenda-se fazer todo o processo pelo computador, já que alguns dispositivos de celulares ou navegadores de internet não conseguem completar a inscrição no Sistema Apolo. Os sorteados estarão diretamente matriculados, não sendo necessário entrar em contato para confirmação.

É só aguardar o contato dos ministrantes por e-mail.

Cronograma das inscrições e sorteios

Grupo 1: inscrição nos dias 27 e 28 de julho, com sorteio no dia 29

Grupo 2: inscrição nos dias 29 e 30 de julho, com sorteio no dia 31

Grupo 3: inscrição nos dias 31 de julho e 1º de agosto, com sorteio no dia 2

Grupo 4: inscrição nos dias 2 e 3 de agosto, com sorteio no dia 4

Grupo 5: inscrição nos dias 4 e 5 de agosto, com sorteio no dia 6

A forma de inscrição e matrícula foi determinada pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP – responsável pela gestão dos cursos de cultura e extensão na Universidade – , com o intuito de dar mais eficiência e isonomia no processo, e para não congestionar o sistema com a grande procura pelos cursos ao mesmo tempo.

Via jornal USP