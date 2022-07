De virada, Djokovic vence Sinner e avança às semifinais de Wimbledon

Novak Djokovic está na semifinal de Wimbledon pela quarta vez consecutiva, mas não foi fácil desta vez. De virada, o sérvio venceu Jannik Sinner por 3 sets a 2, parciais de 5/7, 2/6, 6/3, 6/2 e 6/3, em 3h35 de partida.

Sinner, de apenas 20 anos, foi dominante no começo da partida, mas viu Nole iniciar uma reação no terceiro set depois de uma pausa para ir ao banheiro. O próprio sérvio colocou o intervalo como um “ponto de virada” na partida.

– Primeiro preciso elogiar a grande luta que ele fez. Ele vai ter muitas chances ainda na vida. Não teve sorte hoje, mas desejo tudo de melhor para ele. Nos dois primeiros sets, comparando com os últimos três, foram dois jogos diferentes. Ele foi um jogador melhor nos dois primeiros.

“Depois uma pausa para ir no banheiro, uma conversa motivacional no espelho (risos). É verdade. No tênis, em alguns momentos, quando o adversário está dominando, às vezes isso é necessário. Uma pausa e uma conversa consigo mesmo. Eu comecei bem o terceiro set e isso me deu um bônus de confiança”, afirmou Djoko.

Djokovic aguarda agora o vencedor do duelo entre o belga David Goffin e o britânico Cameron Norrie, que se enfrentam ainda nesta terça-feira. Dono de seis títulos na quadra central de Wimbledon, o sérvio tenta o hepta, que o colocaria como o segundo maior vencedor da era aberta ao lado de Pete Sampras.

Roger Federer é o recordista de títulos na grama sagrada do All England Club, são oito taças conquistadas pelo suíço ao longo da carreira, o principal torneio dele.

O jogo

Novak Djokovic iniciou a partida mostrando porque não perde no torneio há quase cinco anos. Vitória no primeiro game sem sofrer pontos e quebra na sequência, com direito a triplo break point em 0-40 contra o jovem italiano.

Djoko chegou a ter mais um break point quando tinha vantagem de 4/1 no primeiro set, mas Sinner conseguiu se salvar e isso o fez crescer na partida. O italiano se aproveitou de uma dupla falta do sérvio para devolver a quebra na sequência e depois empatou a etapa sacando.

Os erros seguiram e novamente Jannik teve o break point nas mãos no 9º game, mas dessa vez o 3º colocado do ranking mundial conseguiu evitar o prejuízo maior. Mas não o conseguiu dois games depois.

1º set – Sinner fecha a parcial e abre 1 a 0

Novamente com dois breaks, o italiano acertou um winner cruzado sem chances para o sérvio, abrindo 6/5 no primeiro set e tendo a possibilidade de sacar para a vitória na primeira etapa.

A confiança cresceu e junto com ela o jogo de Jannik Sinner. Alternando golpes e buscando todas as bolas, o italiano começou o segundo set jogando melhor que Novak Djokovic e, dessa vez, saiu na frente abrindo 3/1.

Mostrando frieza e um momento técnico excelente, o italiano soube se livrar de todas as alternativas que Djokovic apresentava e todos os momentos de grande pressão na partida. Com ótimas devoluções, Sinner quebrou outro saque do rival e abriu 5/2 na segunda etapa.

2º set – Sinner fecha a parcial e abre 2 a 0 no jogo

Mesmo enfrentando um 0 x 30 sacando, Jannik reagiu, teve quatro pontos seguidos e venceu também a segunda etapa, abrindo 2 x 0 na partida. Mas estamos falando de Novak Djokovic, dono de 20 grand slams e um dos maiores da história do esporte.

3º set – Sinner consegue ponto incrível e torcida aplaude

O sérvio voltou mais concentrado para o terceiro set, novamente conseguiu a quebra no começo e abriu 4/1, mas dessa vez não deixou a vantagem escapar. Com direito a um ralí espetacular, no 7º game, o sérvio confirmou o saque e fez 5/2.

Sinner não se deu por vencido e endureceu a vitória de Nole na etapa, que precisou de quatro set points para enfim confirmar a vitória e reduzir a vantagem para 2 x 1. Jannik sentiu a reação de Novak, que cresceu demais na partida.

O sérvio abriu o quarto set com uma quebra imediata sobre o italiano, que passou a cometer muitos erros que não estava no começo do confronto. O sérvio conseguiu duas quebras no quarto set e empatou a partida.

É justamente nesses momentos que o sérvio cresce. Jogando perfeitamente os pontos decisivos. Começou muito bem novamente o quinto set e abriu 3/1 com uma quebra, sem dar brechas para Sinner.

O italiano não mais teve reação e viu Novak fechar a partida em 6/2, garantindo vaga na semifinal com uma virada inacreditável.

