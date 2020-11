Decisão de Fux a favor do Banco Itaú no CNJ foi açodada e teratológica; entenda

Na sessão do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 6 de outubro deste ano o ministro Luiz Fux, na condição de presidente do órgão, levou ao plenário um episódio bizarro por ele protagonizado, a favor do Banco Itaú.

O ministro tentou justificar a seus pares no Conselho, uma interferência sua, feita dias antes, em um processo que tramita na justiça do Pará. No dia 18 de setembro deste ano, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú, para cumprimento de execução referente a um processo que tramita em sigilo naquela Corte. O banco apresentou uma reclamação contra a magistrada ao CNJ e Fux prontamente interviu. Os detalhes da ação de Luiz Fux estão publicados no Diário da Justiça do Pará.

O ministro determinou, por telefone, que a juíza “se abstivesse de promover qualquer ato no processo”. Aqui neste ponto há que se fazer duas observações, o dinheiro nunca foi bloqueado porque o SISBAJUD apresentou problemas entre os dias 17 a 25 de setembro, e na reclamação contra a juíza os advogados do banco alegaram que ela ‘liminarmente estava levantando os valores’ que sequer haviam sido bloqueados.

Apenas com essas informações, Fux decidiu intervir na decisão da magistrada usando seu cargo no CNJ, o que é totalmente ilegal.

Ao Conselho é vedada a atuação como uma corte de cassação ou de revisão de decisões judiciais, pois suas atribuições não se confundem com a função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do exercício imparcial e independente dos magistrados (MS 28.537 e ADI 3367). Por esta razão o CNJ não tem competência para exercer o controle de constitucionalidade.

Merece destaque ainda o posicionamento imposto ao CNJ pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Competência do Conselho está restrita apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Nesta medida o STF se firmou como órgão máximo do Poder Judiciário, sendo que os atos e decisões do Conselho estão sujeitos a seu controle jurisdicional conforme previsão Constitucional. Assim o CNJ não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional (ADI 3.367 e MS 27.222 Agr/DF).

Essas observações se fazem necessárias devido a natureza da interferência de Fux. E o mais grave, o processo transitou em julgado, portanto não cabe mais recursos ao Itaú, exceto a chicana promovida pelos advogados usando ilegalmente o CNJ e Fux abusando de seu poder. A decisão do ministro foi açodada e teratológica, tendo em vista não encontrar amparo legal em nenhum lugar.

O uso do CNJ para interferir em questões de natureza jurisdicional pode ser caracterizada como abuso de poder por parte do ministro. E em um processo que claramente favorece uma instituição financeira, que independente do valor em discussão, deve honrar sua dívida.

Essa interferência, desproporcional, ilegal e abusiva, contrange a magistratura como um todo. E é perigosa, conforme alertou em voto contrário o conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, que é juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). No claro ( e óbvio) entendimento de Guerreiro, a medida passaria uma mensagem de “incapacidade institucional dos tribunais locais” para corrigir eventuais erros de juízes, gerando como consequência o “descrédito no Poder Judiciário”.

O conselheiro destacou ainda precedente recente em caso muito parecido, julgado em agosto e de sua relatoria. Nele, a corte administrativa entendeu pela impossibilidade da intervenção na seara jurisdicional. Agora, Guerreiro chama os conselheiros a refletir sobre a importância do CNJ dar segurança jurídica e “uniformizar a jurisprudência, que deve ser ‘estável, íntegra e coerente’, conforme estabelece o artigo 926 do CPC.

A interferência de Fux vem rendendo ao Itaú cerca de R$ 230 mil por dia, devido ao calote que está sendo aplicado. E coloca em risco a independência do poder Judiciário e atuação dos magistrados de todo o país.

“In Fux We Trust”, diria o Itaú.

