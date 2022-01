Decisão duvidosa, vídeo apagado, parentesco com ministro e falta de transparência, assim é o caso Fux/Itaú no CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é um órgão administrativo, que não tem competência para cassar, revisar ou alterar decisões judiciais. Esse entendimento consta tanto na legislação que criou o Conselho quanto em sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). E o órgão vinha mantendo seu papel na estrutura, cuidando das questões de natureza administrativa dos tribunais e analisando processos referentes a conduta de magistrados.

“Não cabe ao Conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Porém, com a chegada de Luiz Fux ao comando do CNJ em setembro de 2020, o cenário mudou. E isso aconteceu logo na segunda sessão, a do dia 6 de outubro daquele ano, quando Fux levou ao conhecimento dos demais conselheiros uma decisão, tomada dias antes, que fugia completamente as atribuições do CNJ, alegando tratar-se de uma soma “extremamente extravagante” em um processo envolvendo o Banco Itaú, o ministro, na condição de Corregedor do órgão, cassou decisão da juíza, determinando que os valores bloqueados por ela fossem devolvidos ao banco, e proibindo-a de promover qualquer ato processual. Em outras palavras, Fux colocou-a sob suspeição atendendo pedido do advogado do Itaú, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Além da decisão totalmente fora dos parâmetros, estranhamente o CNJ apagou o vídeo da sessão em que Fux apresentou o caso verbalmente. A decisão de Fux havia sido comunicada à juíza pelo assessor do ministro no CNJ, e ele sequer levou um voto à sessão, limitando-se a narrar o que ele considerava ser seu dever intervir. Fux decidiu ‘flexibilizar’ as competências do CNJ apenas ‘porque sim’, sem uma justificativa realmente convincente, e talvez tenha sido por isso que o vídeo da fatídica sessão tenha sumido do canal do CNJ no Youtube, onde estava até o mês passado.

Vale lembrar que aqui em PAINEL POLÍTICO estamos falando sobre esse assunto, o calote do Itaú, desde outubro de 2020, quando o ministro tomou a bizarra decisão.

Apesar de se tratar de um valor realmente extravagante, R$ 2,09 bilhões, sucessivas perícias consolidaram e reconheceram que o banco de fato deve esse dinheiro. A empresa comprou um lote de ações do Itaú em 1973 e o banco se recusa a reconhecer a evolução acionária dos papéis, querendo pagar valores subfaturados.

O caso tramita há 18 anos na justiça do Pará. Em 2009, o Itaú e a Itaú Corretora foram condenados pela juíza da 5ª Vara Cível de Belém, Vera Araújo de Souza, a pagar os valores referentes às ações.

O processo transitou em julgado em 2014 e em agosto do ano passado, o juiz Célio Petronio D’Anunciação declarou-se suspeito, e a ação foi redistribuído e remetido ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial, comarca da magistrada Rosana Lúcia de Canelas Bastos.

Em 18 de setembro ela determinou o bloqueio dos valores nas contas do banco, para que o processo tivesse prosseguimento e fossem impetrados os devidos recursos. Mas o advogado do banco, sobrinho de Barroso, optou por acusar a juíza de ser ‘parcial’ por ela não ter comunicado o Itaú sobre o bloqueio. Ele alegou ainda ter sido impedido de acessar os autos do processo (ele não tinha procuração e, a pedido do Itaú, a ação tramita sob sigilo) e ainda argumentou que a juíza estaria ‘levantando os valores’ que sequer haviam sido bloqueados (detalhes mais abaixo).

A grande questão em todo esse imbróglio é a interferência irregular de Fux em um processo privado, que não apresenta nenhum perigo à sociedade ou mesmo ao banco, tendo em vista existiram inúmeras possibilidades de recursos, e convenhamos, ninguém some como R$ 2,09 bilhões da noite para o dia.

Além disso, o bizarro sumiço dos vídeos da sessão, e o fato do ministro se recusar a levar o assunto ao plenário do CNJ para ser concluso, chamam a atenção. O conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, que havia pedido vistas a interferência de Fux já liberou seu voto, que não foi pautado (cabe ao presidente organizar e liberar as pautas). E de acordo com o Artigo 127 do regimento interno do CNJ, Se algum dos Conselheiros pedir vista dos autos, deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, na primeira sessão ordinária subsequente, com preferência na pauta, independentemente de nova publicação.

Uma interferência bisonha, em um processo que apesar de ser vultoso não justifica ‘flexibilizar’ as regras, afinal, elas valem para todos ou apenas o sobrinho de Barroso consegue essa proeza? Esse é o maior questionamento sobre o caso.

Leia a matéria completa em PainelPolítico