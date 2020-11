Decoração natalina começa a ser instalada em Ji-Paraná

A instalação dos enfeites, em pontos estratégicos do município, teve início no mês de novembro

A Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP) e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) trabalham desde o início do mês de novembro para finalizar a instalação dos enfeites natalinos. O Papai Noel gigante, cartão postal do município no fim de ano, já foi montado, e chama a atenção de moradores e motoristas que trafegam pela BR-364.

Segundo a presidente da FCJP, Keila Barbosa, todos os anos a Semosp segue um cronograma para a instalação dos ornamentos. “Primeiro, os enfeites são distribuídos em Ji-Paraná, em seguida, a distribuição acontece nos distritos de Nova Colina e Nova Londrina”, explicou.

Keila Barbosa afirmou que, em 2020, novas peças foram confeccionadas pelas equipes da Semosp. Além disso, a decoração produzida em anos anteriores passa por reparos e recebe nova pintura. “É um trabalho árduo que exige dedicação, empenho e muita criatividade”, admitiu.

A instalação dos enfeites, em pontos estratégicos do município, teve início no mês de novembro. A previsão da Prefeitura de Ji-Paraná é que toda decoração seja concluída até o dia 22 de novembro (aniversário da cidade), data que pode ser adiada ou prorrogada, segundo a coordenação da FCJP.

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Casa do Papai Noel, não será aberta ao público e não haverá apresentações na Vila Natalina, montada na Praça da Bíblia. Pelo mesmo motivo, não acontecerá o show em homenagem ao aniversário da cidade. Uma Live Solidária será realizada no dia 21 de novembro, às 16h30, com apresentação de cantores regionais.

No dia 22 de novembro, aniversário de emancipação do município, em frente ao painel fotográfico, será apresentado os fotógrafos selecionados para mostra fotográfica “Ji-Paraná Cidade Próspera”. O evento vai ocorrer ao lado do Ginásio de Esportes Gerivaldão, às 9 horas.

Fonte: Decom Ji-Paraná