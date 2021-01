Decreto afrouxa lockdown, mas mantém toque de recolher

Para alguns setores da economia, um pouco de alívio. Mas muitos outros ainda se manterão fechados, para tentar diminuir a fúria do coronavírus. Ou seja, o Lockdown continua, depois de 14 dias seguidos, embora não tão radical. Neste sábado, o governo do Estado confirmou o novo decreto, com as mudanças.

Entre elas, autorização para que o comércio em geral abra, mas com redução de clientes nas lojas. com redução de pessoas. Restaurantes, lanchonetes, sorveterias e supermercados só poderão atender até às 21 horas. Bares continuam proibidos de atender o público, a não ser para retirada de produtos ou delivery. Continuam as restrições para venda de bebidas alcoólicas. As academias também podem retornar às atividades, mas apenas com 30 por cento da sua capacidade. Festas, shows, cinemas, tudo continua proibido.

O toque de recolher foi mantido também a partir das 21 horas até às seis da manhã. Não foi definido, até o início da noite do sábado, se teremos e quando teremos a volta das aulas presenciais. Esse assunto, aliás, foi discutido numa longa reunião entre governo e representantes do setor educacional, na tarde do sábado.

Por Sérgio Pires