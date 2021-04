Decreto determina retorno de servidores municipais do grupo de risco ao trabalho

A Prefeitura publicou ontem um Decreto que determina o retorno às atividades presenciais de todos os servidores municipais que fazem parte do grupo de risco para o COVID-19 e que já receberam a segunda dose da vacina.

Esses servidores foram liberados para realizar seus serviços em casa (home Office) pois tinha doenças comorbidades que o fariam potenciais vítimas fatais caso contraíssem a doença. Com a vacinação, eles estão aptos ao retorno ao trabalho.