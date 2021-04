Delegacia Virtual deve ser utilizada para registrar ocorrências de menor complexidade, orienta Polícia Civil

Na esteira da inovação e com o objetivo de evitar aglomerações desnecessárias, o Governo de Rondônia, por meio da Polícia Civil (PC) orienta a população que necessitarem dos serviços da segurança pública a usar a Delegacia Virtual (http://delegaciavirtual.pc.ro.gov.br/), para registrar as ocorrências rotineiras de pouca complexidade.

O delegado Thiago Flores, titular do Departamento de Polícia do Interior (Polícia Civil), chegou a fazer um vídeo explicativo, divulgado no Instagram da instituição para demonstrar a proposta da Delegacia Virtual e as facilidades de usar os recursos da Tecnologia da Informação (TI) em benefício do cidadão que, de casa poderá acionar a Polícia através de uma ocorrência pela internet, e ter um encaminhamento adequado para sua demanda.

Ele explicou que a Delegacia Virtual não substitui, no todo, a Delegacia Física, que deverá e estará apta a receber todas as denúncias, especialmente as que envolvem crimes graves como os homicídios, roubos com violência, estupros, sequestros, etc. Diferentemente deste, o atendimento virtual deve ser acionado sempre para as ocorrências de menor complexidade, que não envolvam violência, como perda de documentos ou de um fato ou ato para resguardar um direito do comunicante.

O delegado disse também, que feita a ocorrência virtual, o cidadão não deve se preocupar com o resultado, visto que após isso, um policial analisará o documento e se faltar alguma informação essencial, de valor, ele ligará para a pessoa e completará os dados. E assim, estando regularmente concluída e competentemente validada, a ocorrência será encaminhada à delegacia da área que adotará as providências necessárias ao seu cumprimento.

Thiago Flores fez ver que todas essas medidas têm uma direção, a de proporcionar melhorias e facilidades no atendimento à população, que pode acessar o endereço da delegacia virtual para obter maiores informações e detalhes. Segundo ele, “o projeto da delegacia virtual também é orientado pelo governador Marcos Rocha, como medida pura e simples de inovação e governança dos atos do Governo, assim como medida de saúde pública, para proteger o cidadão rondoniense dos riscos de aglomerações desnecessários que podem resultar na contaminação pela covid-19”, finaliza.

Via Secom