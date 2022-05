Delegado aposentado da Polícia Federal, morre em colisão entre Caminhonete e Corolla que dirigia De acordo com informações a caminhonete seguia pela avenida Carlos Gomes sentido Centro, quando ao chegar na avenida João Goulart, foi surpreendido pelo veículo Corolla que provavelmente invadiu a preferencial causando o grave acidente, o Corolla foi atingido no lado esquerdo fazendo com que o motorista ficasse preso as ferragens.

A Polícia Militar registrou um grave acidente de trânsito, onde um homem de 72 anos morreu ao ficar preso as ferragens do veículo Corolla que dirigia que colidiu com uma caminhonete S10, no cruzamento das Avenida Carlos Gomes com a João Goulart no bairro São Cristóvão, região Central de Porto-Velho.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e uma Unidade do SAMU chegaram com brevidade no local porém a vítima já estava sem vida, os homens do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima, onde a Polícia Militar isolou a área do acidente, acionando a Polícia Técnica que realizou os trabalhos periciais e liberando o corpo para o IML. A Polícia Militar realizou os procedimentos de praxe e a vítima foi identificada como: Antônio Patrioçá de Sá Chaves, 71anos, Delegado aposentado da Polícia Federal.