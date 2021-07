Delegado e comerciário morrem baleados após discussão em bar

Uma discussão tola, por uma brincadeira de mau gosto, terminou com a morte brutal do delegado de Polícia Civil, José Valney Calixto e do gerente de posto de combustíveis, Rafael Simão da Silva, 37. Ambos estavam no bar de um clube, na Estrada dos Periquitos, onde, segundo informações da Polícia Militar, alguém do grupo em que estava Rafael, jogou uma pedrinha de gelo nas costas do delegado. Os ânimos acirraram, e após alguns empurrões, a confusão foi apartada.

O delegado e seu grupo foram embora, mas momentos depois, Valney retornou sozinho, e atirou contra Rafael, que também estava armado e revidou. O delegado foi atingido e morreu na hora. Rafael chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas morreu a caminho do hospital. Um terceiro homem que também estava armado, foi levado para a delegacia. Sua arma estava com uma cápsula deflagrada.

O delegado Júlio César, que comanda as investigações, Valney teria sido atingido por diferentes calibres.

Blogdopainel