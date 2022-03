Delegado Rodrigo Camargo lança pré-candidatura a Deputado Estadual pelo Republicanos

O delegado Rodrigo Camargo, que já coordenou diversas operações policiais no Vale do Jamari, lançou sua pré-candidatura a deputado estadual neste domingo (27/3) em Brasília.

Ele se diz confiante na mudança de cenário político em Rondônia. “Você olha a lista de candidatos políticos e são sempre as mesmas pessoas, os mesmos assuntos e as mesmas opiniões. E mais: os mesmos acordos. Acredito em novas ideias e propostas para que o Estado avance mais em todas as áreas”, comenta Camargo.

Em sua agenda de campanha, as principais bandeiras são focadas na segurança pública e na proteção da família.

O delegado Camargo assumiu a chefia da Delegacia Regional do Vale do Jamari em 2020. Um dos seus projetos foi a reforma da Unisp de Ariquemes, com a colaboração da população. Camargo já foi condecorado com diversas medalhas de mérito pelo trabalho na Polícia Civil.