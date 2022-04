Demência: conheça os 6 primeiros sinais a aparecerem Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, existem sinais iniciais da demência, que podem aparecer antes do diagnóstico

A demência é uma doença incurável que se desenvolve lentamente. Os primeiros sintomas são tão incertos que podem ser facilmente considerados como uma parte normal do envelhecimento.

Mas, a demora em perceber os primeiros sinais geralmente leva as pessoas a terem um diagnóstico tardio. Embora a demência não possa ser revertida, a identificação precoce traz vantagens para o tratamento.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, existem alguns sinais iniciais comuns de demência, que podem aparecer algum tempo antes do diagnóstico. Saiba quais são eles:

1) Perda do controle financeiro

O sintoma aparece devido a perda da habilidade de organização. Como consequência, a pessoa superestima as finanças, esquece de pagar uma conta ou tem dificuldade em lidar com números.

Um estudo liderado pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg descobriu que pacientes com demência eram mais propensos a perder pagamentos de contas até seis anos antes de serem diagnosticados.

Outro estudo da Duke University Medical Center descobriu que aqueles com sinais precoces da doença em exames cerebrais tiveram um pior desempenho em testes financeiros.

2) Perda de memória

A chefe da equipe de Serviços de Informação do Alzheimer’s Research UK, Katie Puckering, explicou que, geralmente, quando alguém perde as chaves, é capaz de refazer seus passos. Porém, se estiver com demência, não conseguirá se lembrar por onde passou.

“O que também pode ocorrer é colocar algo em um lugar errado. Por exemplo, em vez de colocar o leite de volta na geladeira, a pessoa coloca a chaleira na geladeira”, diferenciou Puckering, em entrevista ao site Eat This Not That.

3) Confusão com datas

A confusão é uma característica fundamental da demência desde os primeiros dias. De acordo com a Associação de Alzheimer, as pessoas diagnosticadas podem perder a noção de datas, estações e da passagem do tempo.

Outros exemplos de como a confusão pode se apresentar na vida de alguém com demência incluem: dormir durante o dia e ficar acordado à noite, preparar-se para um evento social no dia errado e perder-se indo a algum lugar com o qual já era familiarizado.

4) Perda do senso de humor

Pessoas com demência podem parecer deprimidas ou retraídas, além de terem falta de interesse em hobbies que costumavam amar.

Katie Puckering disse que perder a capacidade de entender uma piada pode ser um sintoma precoce de demência. “Se você achar que seu senso de humor mudou significativamente, pode valer a pena procurar aconselhamento médico”, disse ela.

5) Dificuldade de comunicação

O Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra diz que “lutar para seguir uma conversa ou encontrar a palavra certa” é um sinal de alerta precoce de demência.

Alguém com a doença, que está tendo dificuldades de comunicação, pode ter uma expressão confusa no rosto, ou apenas acenar com a cabeça ou rir ao invés de responder a uma pergunta.

6) Esquecer como usar objetos

Pacientes com demência podem se ver incapazes de fazer coisas que fizeram todos os dias por toda a vida, como abotoar uma camisa. Este é um efeito colateral da perda de habilidades de coordenação.

Outros exemplos incluem a incapacidade de amarrar cadarços, usar talheres ou um abridor de latas.