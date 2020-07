Denarc apreende foragido de alta periculosidade com 100 quilos de maconha

O Departamento de Narcóticos – DENARC em mais uma grande ação de combate ao tráfico, prendeu na tarde hoje (30/07), F. J. F. A., de 35 anos, (foragido da justiça há mais de uma década) com 100 quilos de maconha, uma pistola, um revólver, uma espingarda, munições, R$ 3.000,00 em espécie, uma caminhonete marca Trinton L200 e objetos frutos do comércio de entorpecentes, no bairro Renascer, Zona Leste de Porto Velho-RO.

Durante o interrogatório o suspeito F. J. F. A. confessou a propriedade da substância entorpecente e informou que os objetos apreendidos são moedas de troca no pagamento de drogas. O mesmo foi flagranteado e encaminhado ao Sistema Prisional onde permanecera à disposição da justiça.

O Delegado Silvio Hiroshi que coordenou a Operação, parabenizou sua equipe e afirmou que este foragido é considerado de alta periculosidade, pois responde pelos crimes de latrocínio, homicídio e tráfico por isso é considerado de alta periculosidade. A prisão do mesmo representa um grande impacto nas organizações criminosas e demonstra a eficácia da Polícia Civil no combate ao comércio ilícito de entorpecentes no estado de Rondônia.

Por Elinaldo de Oliveira Bonfim – Ass PCRO