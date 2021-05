Denarc prende casal de traficante monitorado em casa de luxo

Policiais civis do Departamento de Narcóticos prenderam um casal de traficantes em uma casa de luxo na Avenida Pinheiro Machado, bairro Teixeirão, zona leste da capital na tarde desta quarta-feira (19). Drogas, dinheiro, balança de precisão e um caderno com a contabilidade do tráfico foi localizada com a dupla.

De acordo com a Polícia Civil, o casal possui várias passagens pelo sistema penal, inclusive são monitorados por tornozeleira eletrônica. Os policiais conseguiram abordar o traficante quando deixou o portão da residência entre aberto enquanto soltava papagaio.

Dentro da casa foram encontradas várias porções de cocaína, e câmeras de segurança para monitoramento.

Diante do flagrante o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado a sede do Denarc onde estão a disposição da justiça.

Via pvhnoticias.com.br