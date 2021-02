Denarc prende dois e apreende adolescente após troca de tiros na Capital

A troca de tiros entre traficantes e policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) aconteceu na tarde de terça-feira (23), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa, localizada no Beco da Júlia, Bairro Teixeirão, na Zona Leste de Porto Velho. Higor F. R., 26 anos, Thales R. C., 28 anos, e uma adolescente de 15 anos foram encaminhados para a delegacia pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais já estavam monitorando os criminosos por suspeita de estarem atuando no tráfico de drogas naquela região.

Na tarde de terça-feira, no momento em que os investigadores chegaram ao local, os traficantes atiraram contra os policiais, que revidaram. Os criminosos fugiram e uma adolescente de 15 anos que estava na casa foi detida.

Rapidamente, as buscas iniciaram, e os policiais conseguiram localizar e prender Higor e Thales ainda na região.

Com a adolescente, os investigadores apreenderam 60 porções de droga, entre cocaína e maconha.

De acordo com a Polícia, Higor já foi preso no mesmo bairro no ano de 2.018 praticando o mesmo crime.

Eles foram encaminhados para a sede do Denarc, onde ficaram à disposição do delegado.

Fonte: rondoniagora