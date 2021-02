Depois da Ford, Audi suspende produção de carros no Brasil

A fabricante alemã já tinha confirmado o fim da produção do A3 Sedan em dezembro e a retirada do modelo no site da marca

Após a grande polêmica com a saída da montadora Ford do país, a alemã Audi também anunciou interromper sua linha de montagem de veículos no Brasil. De acordo com informações do Auto Esporte, a diferença é que a marca do Grupo Volkswagen trata o ocorrido como uma suspensão, e não um encerramento definitivo da produção nacional.

Em dezembro do ano passado, a fabricante já tinha confirmado o fim da produção do A3 Sedan e a retirada do modelo do site da marca oficializou a saída do carro no mercado. Na ocasião, a montadora explicou que aguarda uma decisão externa e a entrega do dinheiro do IPI por parte do governo para confirmar um novo produto para ser montado em São José dos Pinhais (PR).

A Audi explica: “Boa parte dessa decisão passa pela definição do que irá ocorrer com os créditos de IPI acumulados durante os anos de Inovar-Auto e que não foram integralmente devolvidos”.

Atualmente a fábrica é responsável pela montagem do Fox e do T-Cross. A unidade é cotada para receber a linha da inédita Tarok, picape monobloco feita sobre a plataforma do Polo para concorrer com a Fiat Toro.

De acordo com a montadora, o governo deve R$ 289 milhões às três alemãs premium que abriram linhas de montagem no país. O valor se refere a benefícios oferecidos pelo governo em troca da produção nacional de carros da Audi, BMW e Mercedes.

A Audi diz ainda que fez “todos os estudos necessários para trazer um novo modelo para a nossa linha de produção”, indicando que a decisão final caberá à matriz, levando em conta fatores locais, incluindo o imbróglio do IPI.

Em uma outra ocasião, no ano de 2006, a empresa já tinha deixado o Brasil, com o término da montagem local da primeira geração do A3.

Há seis anos a empresa de Ingolstadt retomou a linha paranaense com os (então) inéditos A3 Sedan e Q3. O SUV compacto deixou de ser fabricado no Brasil em 2019.

