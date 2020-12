Depois de 88 anos, Colégio Dom Bosco fecha as portas em Porto Velho

PORTO VELHO – Uma notícia triste abalou centenas de famílias em Porto Velho, no final da manhã desta sexta-feira (04): o Colégio Dom Bosco fechou suas portas após 88 anos de atividades.

Por lá passaram centenas de políticos, médicos, advogados, juízes, jornalistas, enfim, profissionais que contribuíram e contribuem com a sociedade rondoniense todos os dias. Os boatos começaram a circular em grupos de WhatsApp de ex-alunos e de empresários locais.

A reportagem do Tudo Rondônia conversou com uma irmã salesiana que atua no Instituto Maria Auxiliadora, outra instituição religiosa tradicional de Porto Velho, que confirmou a notícia, mas pediu para não ter a identidade revelada. “Foi uma decisão muito sofrida, mas foi a correta. Pra comunidade e a população de Porto Velho, o Colégio Dom Bosco educou muitas gerações. Mas, eu faço as palavras do lema do Instituto Maria Auxiliadora para o Dom Bosco: ‘se estou na tua memória, faço parte da sua história’. Então, essa história que o Dom Bosco contou, será contada por gerações”.

Por fim, no começo da tarde ainda da sexta-feira (04), um comunicado do presidente da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (ISMA), padre Jefferson Luís Silva Santos, mantenedora do Colégio Dom Bosco de Porto Velho, confirmou o encerramento das atividades. “Apesar de todos os esforços empenhados, as atividades do Colégio Dom Bosco – PVH serão encerradas a partir do ano letivo de 2021”.

O documento também explica os motivos do fechamento das portas. “A decisão foi tomada após análise minuciosa de fatores internos e externos que impactaram o desenvolvimento das atividades educacionais do Colégio, em especial por conta dos impactos causados pela pandemia da Covid-19, sobretudo no mercado educacional particular. Tal avaliação demonstrou que a manutenção do atendimento de qualidade e eficiência, característica da marca Salesianos, seria inviável”.

Tristeza

Nas redes sociais, a tristeza e o impacto da notícia causaram comoção em ex-alunos e alunos do CDB, como era conhecido por muitos. “Vivemos grandes momentos naquela escola. Até hoje tenho sonhos que ainda estou lá. Estou sem acreditar nessa triste notícia… Meu Deus!”, lamentou o microempresário César Campos, que estudou no Dom Bosco por quase 10 anos.

A diretoria da ISMA também garantiu que vai auxiliar na realocação e adaptação dos estudantes em outras instituições do município, “para manter o contínuo e eficaz o processo de aprendizado”, trouxe o comunicado.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] e pelo telefone (69) 3211-4730.

Texto: Felipe Corona, jornalista profissional e ex-aluno do Colégio Dom Bosco de Porto Velho.

