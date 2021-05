Deputada Cássia indica ao Governo a inclusão de todas as lactantes no rol de vacinação contra a Covid-19

A deputada estadual Cassia Muleta (PODE) protocolou, nesta semana, indicação ao Governo de Rondônia que inclua todas as mulheres que estejam amamentando, ou lactantes, nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19.

No rol de vacinação que já começou, lactantes de até 45 dias que possuam comorbidades tem sido vacinadas em todo o país. Ocorre que, as demais, quedam desprotegidas, visto que são mães recentes, que também correm risco de contrair o vírus e consequentemente, transmitir aos recém nascidos. Inúmeros casos de bebês nascidos já com anticorpos contra a Covid-19 após as mães serem imunizadas tem sido observados no Brasil, motivo pelo qual, reforça-se a importância de proteger todas as lactantes, com comorbidades ou não, para que, com isso, as vidas de seus filhos também sejam resguardadas.

Outro motivo que comprova a necessidade urgente de realizar a vacinação em massa desta categoria é que, nesta segunda onda da pandemia, a média mensal de óbito de gestantes mais que dobrou, reforçando a importância da imunização deste grupo de risco. Movimentos tem sido realizados acerca desta inclusão, e de acordo com dados científicos, as vacinas existentes não trazem riscos ao feto, tendo gerado assim infinitos benefícios e salvado vidas.

A parlamentar, que também é Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, ao receber esta importante demanda, prontamente se disponibilizou a entrar nesta luta a fim de proteger o direito das lactantes e seus bebês de serem imunizados. “Estamos atravessando um momento muito difícil, e sabemos que temos somente Deus e a vacinação em massa para nos livrar desse vírus. Porém, agora é hora de olhar para os prioritários, de resguardar suas vidas, que são delicadas”, afirmou Cássia.

Via ALE-RO