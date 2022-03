Deputada federal Jaqueline Cassol entrega 21 caminhonetes à EMATER para reestruturação da autarquia de Rondônia

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (04/03), no Estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira, a deputada Jaqueline Cassol entregou para a EMATER-RO (Instituto De Assistência Técnica e Extensão Rural), 21 caminhonetes 0km.

O investimento total é de R$3.622.731,00 sendo R$2.898.000,00 emenda destinada pela Deputada Federal Jaqueline Cassol e R$ 801.661.00 de contrapartida do Governo do Estado de Rondônia.

A partir de agora a EMATER-RO vai ficar muito bem equipada, pois foram investidos recursos na aquisição de 21 caminhonetes com cabine dupla 4×4 traçado, para prestar assistência técnica aos agricultores familiares.

Os veículos recebidos ficarão nos escritórios do órgão, sempre à disposição dos técnicos dos municípios: Cacoal, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe, Parecis, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta do Oeste, Novo Horizonte, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Alvorada do Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Costa Marques, Mirante da Serra e Buritis.