Deputada Jaqueline Cassol entrega 11 ônibus para a prefeitura

A deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) entregou 11 ônibus escolares para a Prefeitura de Cacoal. Os veículos foram recebidos pelo prefeito Adailton Fúria na manhã de terça-feira (3) em um evento realizado na Convenção Estadual dos Ministros das Assembleia de Deus no Estado de Rondônia (Cemaderon), que contou com a participação dos servidores da rede municipal de educação. Os ônibus foram adquiridos com emenda da parlamentar e articulação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Sempre defendi que a educação deve ser a profissão melhor valorizada. O respeito pelo educador é um valor que repassei na educação dos meus filhos. Oferecer qualidade de ensino aos alunos e condições de trabalho aos profissionais da educação é uma pauta pela qual sempre lutei”, disse a deputada.

Os veículos são do modelo Ore 2, com capacidade para 44 lugares, além disso oferecem acessibilidade e todos são equipados com estofamento específico para o conforto e segurança das crianças.

“Esses ônibus trouxeram economia para a administração municipal. Agradeço a deputada Jaqueline Cassol, por sempre ser parceira dessa gestão”, destacou o prefeito.

Além de Cacoal, os municípios de Pimenta Bueno, Cerejeiras, Urupá, Seringueiras e Ministro Andreazza, também foram beneficiados com ônibus, adquiridos com recursos da deputada Jaqueline Cassol. Ao todo, foram 21 veículos comprados por meio do Programa Federal Caminho da Escola do FNDE. Um investimento de quase R$ 5 milhões.

