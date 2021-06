Deputado Alan Queiroz anuncia mais de 1,2 milhão em investimentos em parceria com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa

Uma grande comitiva recepcionou o deputado estadual Alan Queiroz (PSDB) no município de Cacoal na semana passada e receberam boas notícias do parlamentar.

Alan, acompanhado do vice-governador José Jordan, comunicou ao chefe do poder executivo, Adailton Fúria, que estava atendendo o primeiro pedido feito por ele, a revitalização do Feirão do Produtor Rural. Para isso, Alan, em parceria com o governo do estado destinou R$ 500 mil.

O deputado, ainda, junto com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa, garantiu contemplar o município com mais R$700 mil exclusivamente para asfalto.

A comitiva Cacoalense era composta pelo Prefeito Adailton Furai (PSD), o vice Cassio, o presidente da Câmara Municipal Vereador João Paulo Pichek (Republicanos), Vereador Edmar Kapiche (PSDB), a representante da EMATER Camila, e ainda o dirigente da sigla PP e esposo da Deputada Federal Jaqueline Cassol, Luiz Paulo.

“A destinação das emendas e recursos em parceria Governo do Estado e Assembleia Legislativa foram compromissos firmados no início de nosso mandato e que agora viemos ratificar, mas também viemos comunicar aos nossos amigos de Cacoal que vamos entregar ainda uma Van Odontológica para melhorar o atendimento das pessoas que tem dificuldades para chegar até um posto de saúde para o seu tratamento dentário, e com a Van, isso vai mudar. Estamos trabalhando ainda para que a iluminação da Ponte sobre o rio Machado seja uma das prioridades para dar mais segurança as pessoas que utilização o local para se locomover com mais segurança na parte noturna. ” Disse Alan encerando sua passagem pela capital do café.

Via ALE-RO