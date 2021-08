Deputado alertou para situação e previu fuga em massa no presídio de Ariquemes Alex Redano teceu duras críticas aos gestores do presídio e da segurança pública no Estado

A fuga de 14 detentos do presídio CRA, localizado na Linha C-75 da BR-364 na área rural de Ariquemes, interior de Rondônia ilustrou o cenário alertado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia – ALE/RO, Alex Redano.

Em fala à tribuna do último dia 22 de junho, Alex Redano teceu duras críticas aos gestores do presídio e da segurança pública no Estado. De acordo com o deputado em poucos anos essa unidade penitenciária já registra mais de 20 fugas.

“São mais de 20 fugas em poucos anos, já virou piada o que acontece no presídio de Ariquemes. Superlotado, com mais de 200% acima de sua capacidade e com problemas estruturais. Sempre com promessas de melhorias, mas isso que não ocorre. É uma vergonha para toda a classe política de Rondônia, infelizmente”, disse Alex Redano.

Porém, as palavras em forma de denúncia do presidente do Poder Legislativo parecem não ter ecoado no Poder Executivo, já que três semanas depois uma fuga em massa acontece no local.

