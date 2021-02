Deputado Alex Silva entrega instrumentos musicais para o combo da banda da PM

Na manhã de terça-feira (23), o deputado Alex Silva (Republicanos), esteve no Comando Geral da Polícia Militar realizando a entrega oficial dos novos instrumentos e equipamentos de áudio para o combo da banda de música da PMRO.

A banda da Polícia Militar de Rondônia é formada por policiais músicos e atende solicitações através de ofícios para se apresentar em todo o estado, em repartições governamentais, escolas, associações e comunidade em geral.

Os instrumentos musicais e equipamentos foram adquiridos através de emenda parlamentar individual de Alex Silva no valor de R$ 61 mil e irá garantir de maior qualidade nas apresentações em todo o estado.

“A Polícia Militar avança pelo comando competente que tem, e nós temos olhado com atenção às necessidades de todas as forças de segurança do estado e disponibilizado recursos para garantir melhorias. Espero que os novos equipamentos possam contribuir para melhores apresentações nos eventos externos da banda”, disse o deputado.

A cerimônia contou com presença do comandante geral da PMRO, Cel Alexandre Flôres, que agradeceu ao parlamentar pelo apoio e investimentos feitos à corporação, e do responsável pela banda, sargento Keuson e diversos músicos.

