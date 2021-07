Deputado Alex Silva visita Comando Geral do CBMRO e dá as boas vindas ao novo comandante

Ao término da visita, o parlamentar recebeu como agradecimento uma singela lembrança.

Na manhã da última quarta-feira (21), o deputado Alex Silva(Republicanos) esteve visitando o Comando Geral do Corpo de Bombeiros para conhecer e dar as boas-vindas ao novo comandante-geral do CBMRO, Cel. Nivaldo de Azevedo Ferreira e lhe desejar sucesso na gestão.

Na ocasião, o comandante explanou suas linhas de ações a curto, médio e longo prazo, e novamente o parlamentar se propôs para buscar soluções às pautas de interesse da corporação do estado, pois já vem contribuindo para a melhoria da categoria.

“Durante esses dois anos do nosso mandato, temos trabalhado em parceria com o CBMRO, e já destinamos aproximadamente R$900 mil para a corporação, que foram investidos na aquisição de ambulâncias (URs),equipamentos para a academia do 1° GBM, dentre outros, e continuaremos à disposição da nova gestão”, frisou o deputado.

O responsável pelo grupo Universal nas Forças Policiais (UFP), Pastor Sandro, também esteve no encontro e realizou uma oração especial pelo novo comando e por toda a categoria. Ao término da visita, o parlamentar recebeu como agradecimento uma singela lembrança.

