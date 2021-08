Deputado Anderson cobra do governo e Caerd instalação de sistema de distribuição de água potável nos distritos da Ponta do Abunã

De acordo com o deputado, muitos problemas de saúde são causados pelo consumo da água de má qualidade

Atendendo pedido feito pela população da Ponta do Abunã, o deputado Anderson Pereira (PROS), encaminhou requerimento ao Governo do Estado com cópia à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, solicitando informações e providências, quanto a viabilidade de instalação de sistema de distribuição de água potável nos distritos.

De acordo com o deputado, muitos problemas de saúde são causados pelo consumo da água de má qualidade às comunidades, tornando a falta do abastecimento de água potável um grande desafio. "A água é um bem indispensável para a sobrevivência humana e o abastecimento de água em condições técnicas adequadas é um forte componente para a eliminação de diversas doenças", defendeu.

O parlamentar espera que o governo atenda o pedido de forma imediata, visto que a água é indispensável para a manutenção da vida do ser humano, sendo um dever do poder público a resolução do problema.

Via Assessoria