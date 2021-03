Deputado Anderson cobra do Governo informações quanto ao plano de combate ao Covid-19 e quantitativo de leitos de UTI

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Poder Executivo com cópia para a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, requerimento solicitando informações e providências quanto ao plano de combate ao coronavírus e quantitativo de leitos de UTI, criados durante a pandemia no município de Guajará-Mirim.

O parlamentar destaca que é de suma importância o detalhamento das informações quanto ao plano para conter o avanço do coronavírus e a criação de mais leitos de UTI, visto que conforme o último boletim diário sobre a pandemia, o município tem 4712 casos confirmados e 141 óbitos. Alerta ainda que o município ocupa o segundo lugar no índice de mortalidade. Dessa forma é de suma importância uma análise técnica e um trabalho mais efetivo por parte do estado, para auxiliar no combate e na prevenção do coronavírus.

A intenção do deputado Anderson é aumentar o número de leitos de UTI no município para que o estado possa assistir a população com mais qualidade, evitando um colapso na saúde, bem como a morte de mais pessoas para este vírus que assola a humanidade e tem ceifado inúmeras vidas, muitas delas de jovens que não tinham nenhuma comorbidade.

Anderson espera uma resposta rápida e positiva por parte do Governo para que a população possa ser atendida de forma imediata, evitando que o número de mortes devido ao covid-19 continue crescendo em Guajará.

Via assessoria parlamentar