Deputado Anderson defende medidas mais duras de investigação e policiamento ostensivo para evitar invasões e chacinas em áreas de conflito agrário em Rondônia

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), durante uso de sua fala na reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, que aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no plenário Lúcia Tereza, na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, defendeu o chamamento imediato do secretário de Segurança Pública, Coronel Hélio Pachá e demais órgãos de segurança, para discutirem na comissão, medidas imediatas no intuito de colocar atrás das grades, grupo de invasores que torturam funcionários de fazenda em um distrito de Porto Velho e, atearam fogo no carro e na moto das vítimas.

De acordo com boletim de ocorrência, cerca de 40 homens fortemente armados invadiram a Fazenda Santa Carmem, renderam e torturaram dois funcionários que estavam no local. As vítimas que trabalham na fazenda informaram à polícia que foram ameaçadas de morte e tiveram todos os seus pertences destruídos ou roubados. O grupo de invasores também destruiu a casa onde os funcionários da fazenda moravam e atearam fogo no carro e na moto das vítimas.

“Não queremos que outra chacina como aconteceu na região de Corumbiara, volte a acontecer em Rondônia, penso que um erro gera consequências de erro, e essa região de Nova Mutum, onde policiais militares foram atacados precisa passar por um pente fino onde o estado tem que agir com mais de ferro e varrer qualquer grupo criminoso que tem tirado vidas, destruído propriedades e colocado medo e terror nos moradores daquela região” destacou Anderson.

O parlamentar teve aprovado no requerimento de iniciativa do deputado Ismael Crispin (PSB), convite do diretor geral da Polícia Civil, Samir Fouad, o secretário de Segurança Pública, Coronel Hélio Pachá, o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Alexandre Almeida, o delegado responsável pela Delegacia de Assuntos Agrários e demais órgãos da Segurança Pública, para deliberar sobre na Comissão de Segurança, medidas urgentes no intuito de colocar atrás das grades e punir a altura os responsáveis.

