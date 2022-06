Deputado Anderson e vereador Edevaldo Neves realizam entrega de câmeras de segurança, centrais de ar, computadores e notebooks em escola da capital

Atendendo a um pedido do vereador Edevaldo Neves (Patriota), o deputado estadual Anderson Pereira (Republicanos) esteve na Escola Municipal Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias, localizada na zona Sul de Porto Velho, para fazer a entrega oficial da nossa indicação da fonte 100, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para atender as necessidades da escola em várias áreas.

A escola foi contemplada com câmeras de vigilância, para fortalecer a segurança no ambiente, climatização de salas de aula, além da aquisição de computadores, notebooks e nobreaks para contribuir com a melhoria na didática escolar e no trabalho dos professores.

“Na oportunidade agradeço o governador Coronel Marcos Rocha, por ter de forma rápida liberado esse recurso, tornando realidade as melhorias que vão trazer mais conforto para os alunos e servidores da instituição de ensino, bem como toda a população. Como eu sempre digo, investir na educação é construir para o futuro. Essa é nossa atuação por todos vocês!”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Via assessoria