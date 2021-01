Deputado Anderson indica ao governo concurso público para Procon

A indicação de Anderson Pereira discorre na necessidade de melhorar o efetivo do quadro de servidores do órgão, para atender as demandas

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), indicou ao Governo do Estado de Rondônia a necessidade de realização de concurso publico para preenchimento de cargos efetivos no Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-RO).

A indicação de Anderson Pereira discorre na necessidade de melhorar o efetivo do quadro de servidores do órgão, para atender as demandas, assim como garantir uma prestação de serviços adequada e com qualidade a todos os cidadãos.

Anderson Pereira aponta também para o sentido célere, considerando que da forma sugerida, concurso, haverá mais servidores disponíveis, atendendo o principio constitucional da eficiência administrativa conforme constituição, em contrapartida vai abrir oportunidade de pessoas interessadas ingressarem o no serviço publico, garantindo estabilidade profissional.

Quando esteve presidindo a Comissão de Segurança Publica da ALE-RO, Anderson Pereira indicou em várias oportunidades, a realização de concurso publico e foi atendido, tendo o executivo divulgado a abertura de quase 400 vagas para a Polícia Civil.

